На станции "Академик Вернадский" записали "пение" тюленей (видео)

Исследователи получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей.

Украинские ученые начали акустические исследования тюленей Ведделла в районе станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

"В общей сложности было известно о около 30 типах звуков в репертуаре этих животных, но недавно было обнаружено еще 9 типов – в ультразвуковом спектре. Это разные "чириканья", "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн" ", – говорится в сообщении.

По словам биолога Оксаны Савенко, весной во время сезона размножения Ведделла (с сентября по ноябрь) украинские ученые круглосуточно записывали их подводное пение. Для этого в двух проливах у острова в лунках, которые активно использовали животные, были установлены 2 акустических рекордера. Исследователи получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей.

Отмечается, что анализ данных с помощью специальной программы позволит получить новую информацию о звуках и подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре.

"Также наши исследования помогут установить особенности вокализаций животных всех возрастов и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Ведделла из районов архипелага Вильгельма (т.е. вблизи «Вернадского») и моря Росса (Западная Антарктика, где проводят исследования ученые с американской станции "Мак-Мердо")", — рассказала биолог.

Напомним:

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" показали, как пингвины "маршируют" к океану строем.

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