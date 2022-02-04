На станцию "Академик Вернадский" отправился отряд сезонной экспедиции: чем будут заниматься

На станцию "Академик Вернадский" отправился отряд сезонной экспедиции: чем будут заниматься

Экспедиция насчитывает 11 специалистов – семь ученых и четыре инженера.

В Антарктиду на украинскую станцию "Академик Вернадский" отправился еще один отряд сезонной экспедиции. Ученые вылетели из Украины в Чили.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Группа должна выполнить большой объем подготовительных работ до того, как на станцию прибудет ледокол "Ноосфера", на борту которого перевозятся необходимые материалы. Планируется, что сезонная экспедиция будет работать на станции в течение нескольких месяцев", — говорится в сообщении.

Напомним:

Корабль "Ноосфера" отправился из Одессы в Антарктиду под украинским флагом. Он направится к станции "Академик Вернадский". Отвезет смену полярников, необходимые грузы и вакцину от COVID-19. А по дороге начнет основательные научные исследования по изучению мирового океана.

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