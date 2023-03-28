На станцию "Академик Вернадский" прибыла 28-я украинская экспедиция (фото)

Ледокол "Ноосфера" прибыл к арктической станции за пять суток от порта в Чили.

Исследовательский ледокол "Ноосфера" с командой 28-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прибыл на станцию "Академик Вернадский".

Об этом сообщает пресс-служба станции.

Путь из чилийского порта Пунта-Аренас на украинскую станцию длился пять суток. Ледокол шел через самый бурный в мире пролив Дрейка.

Сообщается, что в ближайшие дни будет продолжаться разгрузка судна, ведь на нем приехал огромный запас еды, вещей и горючего на целый год. Поскольку рельеф дна не позволяет ледоколу пришвартоваться у острова, все грузы будут перевозить на небольших лодках.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

"Ученые и специалисты из 27-й УАЭ, которые год работали на "Вернадском", будут передавать дела коллегам из 28-й УАЭ. После этого состоится традиционная передача станции между экспедициями, и зимовщики и зимовницы 27-й отправятся домой, а участники 28-й останутся работать на год", — говорится в сообщении.

Среди основных задач 28 УАЭ будет проведение измерений и исследований по трем направлениям: геофизика, метеорология и биология, а также поддержание жизнедеятельности станции.

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