На станцию "Академик Вернадский" прибыла первая часть сезонной экспедицы: с чем посетили

На станцию "Академик Вернадский" прибыла первая часть сезонной экспедицы: с чем посетили

Прибыли гости не с пустыми руками, а привезли в частности свежие овощи и фрукты.

В Новый год до украинских зимовщиков на станции "Академик Вернадский" добралась первая часть сезонной экспедиции, отправившейся из Киева 5 декабря. Это первые их "гости" с апреля 2021 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

"Поздравляем первую команду сезона с долгожданным прибытием на станцию и желаем, чтобы изменчивая антарктическая погода позволила претворить в жизнь все запланированное", — говорится в сообщении.

Прибыли гости не с пустыми руками, а привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на "Вернадском" еще несколько месяцев назад.

В эту сезонную команду входят технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции.

Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками они выполнят ряд важных задач по модернизации станции.

Напомним:

К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет 2,75 м, это наибольшее значение за последние 20 лет.

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