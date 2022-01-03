На станцию "Академик Вернадский" прибыла первая часть сезонной экспедицы: с чем посетили

Прибыли гости не с пустыми руками, а привезли в частности свежие овощи и фрукты.
В Новый год до украинских зимовщиков на станции "Академик Вернадский" добралась первая часть сезонной экспедиции, отправившейся из Киева 5 декабря. Это первые их "гости" с апреля 2021 года.
Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.
"Поздравляем первую команду сезона с долгожданным прибытием на станцию и желаем, чтобы изменчивая антарктическая погода позволила претворить в жизнь все запланированное", — говорится в сообщении.
Прибыли гости не с пустыми руками, а привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на "Вернадском" еще несколько месяцев назад.
В эту сезонную команду входят технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции.
Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками они выполнят ряд важных задач по модернизации станции.
Напомним:
К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет 2,75 м, это наибольшее значение за последние 20 лет.
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