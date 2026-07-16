Михаил Федоров и Александр Сырский / © ТСН

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В 17-й 15 июля президент Украины Владимир Зеленский начал свой непростой разговор с министром обороны Михаилом Федоровым. Она длилась около двух часов. Впоследствии он отправил его в отставку, по словам главы государства, из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом говорится в материале BBC News Украина.

Один из свидетелей встречи на Банковой рассказал, что это решение Зеленскому далось с трудом, и он долго подходил к этому вопросу.

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Федоров и Сырский — это «два разных мира»

«Мол, Миша и главком — два разных мира и мировоззрения», — рассказал он.

Еще один участник вечернего собрания депутат добавил, что, по его мнению, президент выбирал между «плохим и очень плохим вариантом».

«Выглядело, что внутренне для него это очень сложно, потому что Михаил ему импонирует: он минут 10 говорил, прежде чем дошел до сути. Лично у меня создалось впечатление, что президент выбирал между плохим и очень плохим вариантом», — говорит депутат.

Открытые конфликты на Ставке становились «несносными»

Журналисты пишут, что Зеленский пытался наладить отношения между Федоровым и Сырским, однако ему это не удавалось. Все чаще между ними стало проявляться более сильное напряжение.

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Один из представителей властной команды заметил, что конфликты на Ставке между министром обороны и главкомом становились «несносными».

«Президент собирался с ними втроем, но при нем Сырский и Федоров показывали диалог, а только выходили за дверь, даже не прощались. Когда из Минобороны уволили Мойсюка и Гаврилюка, атмосфера на Ставке стала настоящим адом, и все только ухудшалось», — рассказал он.

Почему Зеленский уволил Федорова, а не Сырского

Один из присутствующих на встрече «слуг народа» объяснил, что Зеленский не уволил главкома, потому что, по его словам, это «высокая ответственность» во время войны.

«Плюс сказал, что Миша из ТЦК ничего не смог поделать. На это из зала было замечание: мол, ТЦК — сфера ответственности Сухопутки, а значит — Сырского, но президент сказал, что не хочет в этом разбираться, потому что главное иметь результат, и единственный, кто сможет что-то сделать с реформой ТЦК, это — Клименко», — поделился инсайдерской информацией.

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Зеленский намекнул на возможную отставку Сырского в «обозримом» будущем — нардепы

Присутствовавшие на встрече с президентом депутаты предполагают, что Зеленский намекнул на возможную отставку в «обозримом» будущем и Сырского.

«Он сказал, что нужно перезагружать всех. При этом добавил, что хоть одновременно со всеми таким и не может позволить себе делать в нынешних условиях, но точно будет этим заниматься комплексно», — отметил один из депутатов.

Другой добавил: «Перейдя в Минобороны, Михаил подписался на войну с дедами. Вот деды и съели его молодую энергию».

По информации издания, отставка Федорова разочаровала часть «Слуг народа». Они считают это решение президента «ошибкой».

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«Понятно, что среди фракции никто не будет вставать и говорить президенту по очереди, что он совершает ошибку, но для многих это, конечно, стало разочарованием», — делится впечатлениями один из депутатов.

Отставка Федорова — что известно

Напомним, вечером 15 июля Михаил Федоров сообщил, что уходит с должности главы Министерства обороны. Этому предшествовал разговор с президентом Владимиром Зеленским.

После встречи на Банковой, по данным СМИ и некоторых народных избранников, Владимир Зеленский предложит нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

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