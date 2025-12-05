На Ставке принято важное решение для пополнения боевых бригад

ВСУ / © Associated Press

Во время заседания Ставки в пятницу, 5 декабря, было принято решение о справедливом распределении пополнения для каждой боевой бригады.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на Ставке утвердили, как Генштабу реорганизовать этот процесс.

«Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу», — пояснил президент.

Зеленский отметил, что о необходимости этого часто говорили бойцы на фронте.

«Это значительно поможет укрепить нашу защиту», — добавил президент.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса уточнил, что принятое решение предусматривает новый подход к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки.

«Это означает, что каждая бригада, которая выполняет боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава», — пояснил он.

По словам Палисы, подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.

«Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку — и мы будем расширять эти возможности. Там, где своих учебных возможностей пока нет, — подготовка будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады», — сообщил он подробности принятого решения.

Заместитель председателя ОП отметил, что такой шаг позволит боевым бригадам формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения и работать с людьми системно.

«Это шаг, который давно назрел, и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения», — добавил он.

Детали внедрения этого решения обсуждаются с Генеральным штабом и командирами бригад.

Напомним, недавно директор фонда помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут отметил, что в Украине мобилизуют примерно 30 тысяч человек ежемесячно, но далеко не все они попадают на боевые должности, в боевые воинские части.