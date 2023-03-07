На Ставке рассмотрят вопросы разрешений для выезда мужчин за границу: Данилов выступает за усиление ограничений

На заседании Ставки министры будут отчитываться – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения на выезд военнообязанным.

На ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего будет рассмотрен вопрос разрешений для выезда мужчин за границу.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

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"К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможности командировки за границу для выполнения тех или иных задач, нужно обязательно возвращаться. У нас был досадный случай, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре — шесть человек поехали представлять Украину как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину. Более того, вызывающе начинают комментировать и выкладывать в Сеть, что они такие умные, а кто-то должен воевать. Он в другом месте будет выступать, когда вернется в Украину. Если это сделал, сиди себе молча в Турции, или где. Извинения приниматься не будут", – сказал Данилов, комментируя скандальные заявления стендап-комика Андрея Щегеля.

По словам секретаря СНБО, на заседании Ставки будет рассмотрен вопрос – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения на выезд военнообязанным. Об этом будут отчитываться министры.

Данилов уверен, что в этом случае речь идет о справедливости, потому что все должны прилагать усилия для победы. Секретарь СНБО поддерживает идею изменений в законодательство, которые направлены на "ужесточение этих процессов" (условий выезда мужчин призывного возраста за границу. – Ред.).

"Не можешь воевать? Пожалуйста, работай, плати налоги. Не можешь работать? Помогай, как можешь. Но вот так позорить страну – это не позволено никому", – подытожил он.

Напомним, что комик Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину заявил, что сумел бежать из Украины в Турцию, а о защитниках сказал, что это "их выбор – погибать на войне".

Такие слова беглеца возмутили украинцев. После волны хейта Щегель записал второе видео, в котором назвал Украину "ё*аным цирком с попаянными дебилами". Однако впоследствии попросил прощения за скандальные заявления.

Комик-беглец: стендапер Андрей Щегель пренебрег временным разрешением на выезд за границу