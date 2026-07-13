Бронирование работников ставят на паузу: источники раскрыли детали решения. / © ТСН.ua

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Бронирование от мобилизации в приложении «Действие» может быть временно приостановлено.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

По информации источника издания, решение приостановить бронирование через «Дію» было принято на Ставке Верховного главнокомандующего. Однако официального оглашения этого решения пока не было.

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Однако пока неясно, как будет выглядеть процесс бронирования. Источник издания утверждает, что на Ставке обсуждались разные варианты. Например, закрыть возможность бронирования только тем, кто еще не подтвердил критичность, или наоборот — для всех бизнесов сразу.

Отмечается, что процесс бронирования военнообязанных работников планируется временно приостановить ориентировочно до 1 сентября.

«Предварительно, после вступления решения в силу, заявки на бронирование, которые уже были на проработке, будут проработаны. А вот подать новые заявки бизнес не сможет», — отмечает источник.

Продолжить бронирование и перебронирование для своих сотрудников смогут исключительно работодатели, которые успешно пройдут процедуру переподтверждения статуса критически важного предприятия по новым правилам.

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Ранее мы писали, какой крайний срок подтверждения бронирования для бизнеса.

Также мы писали, когда отсрочка и бронирование автоматически утрачивают силу.

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