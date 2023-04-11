На строительство в Мариуполе привезут заключенных из Беларуси — Андрющенко

Российские оккупанты собираются привезти на строительные работы в оккупированный Мариуполь заключенных из Беларуси, которые были осуждены за нетяжкие преступления.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Свобода. Утро".

"Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут (вовлечены в строительство в Мариуполе – ред.). Собираются привезти в ближайшее время уже из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления для того, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя", — сказал Андрющенко.

По его словам, прибывающие в Мариуполь российские строители планируют даже остаться жить в городе. На каких именно условиях белорусские заключенные будут выполнять работы в Мариуполе Андрющенко не уточнил.

"Они не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это сами для себя – под ту программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года – под 2%. Уже даже 40 тендеров в Москве разыграны. Их получили фирмы, принадлежащие приближенным к Кремлю. И будут строить за федеральный бюджет все это. Поэтому их количество будет расти", — добавил советник мэра Мариуполя.

Напомним, в то же время в Мариуполе продолжает расти смертность. В городе находят целые сектора новых захоронений.

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