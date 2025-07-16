На стройке во Львове погиб подросток: кто будет отвечать за трагический случай

суд / © Pixabay

Реклама

Во Львове на скамье подсудимых окажется прораб, из-за халатности которого погиб 16-летний парень. Трагедия произошла еще в июне 2021 года на недострое во Франковском районе города.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По версии следствия, прораб одной из местных фирм нарушил требования охраны труда. Он допустил к работам ученика и его товарища в выходной день, без спецодежды и защиты. Подростки пользовались устройствами, которые не входили в учебную программу. К тому же детей оставили без присмотра.

Реклама

«Дети работали в выходной день и сверх нормы установленного времени. Кроме этого фигурант не обеспечил их спецодеждой, защитными средствами и допустил использование ими устройств, которые не соответствовали учебной программе. Также он не проверил исправность и безопасность приборов, прежде чем выдавать их несовершеннолетним для работы, а в момент выполнения работ оставил детей без надлежащего надзора», — говорится в сообщении.

Во время работ в паркинге одного из ребят смертельно поразило током от неисправного электроудлинителя.

Судебная экспертиза подтвердила: гибель стала следствием нарушений со стороны прораба. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 271 УК Украины — нарушение законодательства об охране труда, повлекшее смерть.

Напомним, во Львове мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на детей, которые хотели вызвать ему скорую. Девочка получила ранения.

Реклама