На Сумщине большой преступной группой руководили грузинские "авторитеты"

Злоумышленники запугивали граждан и выбивали деньги из предпринимателей.

В Сумской области во время спецоперации СБУ задержали участников международной преступной группы, которая объединяла почти 50 человек.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ.

По данным следствия, участники преступной группы запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги, применяя психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Добытые преступным путем средства пополняли воровской "общак", который использовали для поддержки осужденных сообщников в местах лишения свободы, а также на распространение там преступного влияния.

Также читайте СБУ перекрыла в Одессе международный канал контрабандистов, финансировавших боевиков на Донбассе: фото Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, в частности "долговые" расписки от жертв вымогателей. Следственные мероприятия происходили, в частности, в государственном учреждении "Сумская исправительная колония № 116". По материалам СБУ, трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

Напомним, ранее правоохранители обнаружили деятельность преступной группы, которая через соцсети принимала заказы по изготовлению фальшивых ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов.

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