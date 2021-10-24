На Сумщине большой преступной группой руководили грузинские "авторитеты"

Злоумышленники запугивали граждан и выбивали деньги из предпринимателей.
В Сумской области во время спецоперации СБУ задержали участников международной преступной группы, которая объединяла почти 50 человек.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ.
По данным следствия, участники преступной группы запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги, применяя психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
Добытые преступным путем средства пополняли воровской "общак", который использовали для поддержки осужденных сообщников в местах лишения свободы, а также на распространение там преступного влияния.
По материалам СБУ, трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.
Напомним, ранее правоохранители обнаружили деятельность преступной группы, которая через соцсети принимала заказы по изготовлению фальшивых ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов.