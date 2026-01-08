- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 521
- Время на прочтение
- 1 мин
На Сумщине дед на протяжении пяти лет насиловал малолетнюю внучку: обнародованы шокирующие детали
В 2020 году девочка, которой в то время было всего девять лет, приехала на летние каникулы к бабушке с дедом в деревню. Именно этим летом дед, злоупотребляя доверием ребенка, изнасиловал его впервые.
В Сумской области дед на протяжении пяти лет насиловал свою малолетнюю внучку.
Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко сообщил о подозрении 64-летнему сумчанину по факту изнасилования малолетней внучки, говорится в сообщении прокуратуры.
Установлено, что в 2020 году девочка, которой в то время было всего девять лет, приехала на летние каникулы к бабушке с дедом в деревню.
«Именно этим летом дед, злоупотребляя доверием ребенка, изнасиловал его впервые. С тех пор он систематически вступал с внучкой в половое сношение», — говорится в сообщении.
Лишь когда девочке исполнилось 15 лет, она отважилась рассказать об этом матери. Женщина обратилась к правоохранителям.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
