На Сумщине дед на протяжении пяти лет насиловал малолетнюю внучку: обнародованы шокирующие детали

В 2020 году девочка, которой в то время было всего девять лет, приехала на летние каникулы к бабушке с дедом в деревню. Именно этим летом дед, злоупотребляя доверием ребенка, изнасиловал его впервые.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В настоящее время злоумышленник находится под стражей

В настоящее время злоумышленник находится под стражей / © Сумская областная прокуратура

В Сумской области дед на протяжении пяти лет насиловал свою малолетнюю внучку.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко сообщил о подозрении 64-летнему сумчанину по факту изнасилования малолетней внучки, говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в 2020 году девочка, которой в то время было всего девять лет, приехала на летние каникулы к бабушке с дедом в деревню.

«Именно этим летом дед, злоупотребляя доверием ребенка, изнасиловал его впервые. С тех пор он систематически вступал с внучкой в половое сношение», — говорится в сообщении.

Лишь когда девочке исполнилось 15 лет, она отважилась рассказать об этом матери. Женщина обратилась к правоохранителям.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

