На Сумщине двое подростков нашли боеприпасы и бросили их в костер: детали инцидента

В результате взрыва один из ребят находится в больнице в тяжелом состоянии.

В городе Глухов Сумской области двое подростков нашли боеприпасы и бросили их в костер.

Об этом пишут полиция Сумской области и местное издание Глухов.info.

Также читайте В Херсонской области на вражеской мине подорвался мужчина: что известно

9-летний и 14-летний ребята гуляли на окраине Глухова. По предварительной информации, подростки обнаружили несколько патронов, а также предмет, похожий на гранату от подствольного гранатомета.

Дети развели костер подальше от жилых домов. Сначала они бросали в огонь патроны, а дальше решили бросить и более серьезный боеприпас.

В результате взрыва старший парень получил серьезные ранения. Каретой "скорой" его госпитализировали в местную больницу.

“Парня прооперировали. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Пока он в сознании, но его состояние оценивается как тяжелое”, – заявила глава больницы.

Осмотрев местность, саперы обнаружили еще один аналогичный снаряд, гранату калибра 40 мм к подствольному гранатомету. Взрывоопасный предмет был уничтожен на месте.

Читайте также: