На Сумщине двое юношей сначала ограбили пенсионера, а на следующий день убили

На Сумщине двое юношей сначала ограбили пенсионера, а на следующий день убили

Мужчина поехал на дачу и на связь не выходил.

В Сумской области в полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил о том, что его тесть поехал на дачу в город Белополье, но с 3 июля не выходит на связь.

Впоследствии в полиции сообщили, что нашли разыскиваемого 68-летнего мужчину убитым и установили причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей 17 и 18 лет.

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Предварительно установлено, что накануне они втроем распивали спиртные напитки. Во время застолья возникла ссора, и ребята избили мужчину и отобрали у него ценные вещи. Уже на следующий день они вернулись и убили мужчину, чтобы скрыть следы преступления - тело спрятали.

Одного из злоумышленников полицейские уже задержали, другого ищут.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкой ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.

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