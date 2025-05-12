На Сумщине эвакуировали женщину с гусятами из-под обстрелов (фото)

Женщина забрала с собой маленьких гусят / © Полиция Сумской области

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В Сумской области правоохранители эвакуировали из-под постоянных российских обстрелов 67-летнюю женщину, которая не хотела оставлять на произвол судьбы домашних животных и взяла с собой маленьких гусят.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

«Обстрелы и постоянная угроза для жизни заставляют жителей приграничья покидать дом и, несмотря на неизвестность, в которую чаще всего едут люди, они никогда не оставляют животных», — отметили в полиции.

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На этот раз эвакуация прошла в Белопольской громаде, которая постоянно находится под огнем. 67-летняя Надежда Григорьевна долгое время оставалась дома, надеясь, что ситуация улучшится. Однако обстрелы только усиливались. Ее дом был серьезно поврежден, рядом — сплошные руины без воды, света и газа.

В конце концов женщина решилась на эвакуацию и обратилась за помощью в полицию.

67-летняя Надежда Григорьевна до последнего не хотела покидать дом

Заявку на эвакуацию приняло спецподразделение «Білий янгол». Полицейские добрались до пани Надежды и оперативно организовали эвакуацию. Вместе с женщиной они вывезли и ее гусят, которых она не могла оставить.

«Это было страшно. Я не могла представить, что когда-нибудь придется бежать из дома с гусятами на руках… Но теперь мы живы, и за это я благодарна людям, которые не боятся рисковать ради нас», — говорит Надежда Григорьевна.

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Раньше мы писали о женщине, которая отказывалась от эвакуации, потому что не хотела оставлять коз и индюков.