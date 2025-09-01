ТСН в социальных сетях

На Сумщине горе-мать хотела продать новорожденную дочь: во сколько оценила

Горе-мать уже нашла покупателя, но при получении суммы ее задержали правоохранители.

Вера Хмельницкая
На Сумщине к четырем годам лишения свободы приговорена горе-мать, которая за 30 тысяч долларов США пыталась продать младенца.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

«Суд установил, что в начале 2025 года находившаяся на позднем сроке беременности женщина начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка за 30 тысяч долларов. После рождения девочки, 1 мая текущего года, она договорилась передать младенца жителю Белопольской громады. Также она предложила оформить фиктивное отцовство», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина сначала получила задаток в сумме в тысячу долларов США, а уже во время передачи основной части средств ее задержали. Во время суда она признала свою вину и просила ее строго не наказывать.

Напомним, на Прикарпатье 32-летняя горе-мать подозревается в убийстве собственного трехлетнего ребенка. В квартире полицейские, которых вызвала соседка, обнаружили тело девочки 2021 года рождения. На месте происшествия также находилась мать ребенка. Никаких объяснений она не дала.

