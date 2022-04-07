На Сумщине и Черниговщине началось восстановление городов – Офис Президента

На Сумщине и Черниговщине началось восстановление городов – Офис Президента

В пострадавших от рашистских кафиров населенных пунктах Черниговщины и Сумщины началось восстановление разрушенной агрессорами инфраструктуры.

Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Чернигов с первых дней войны стал целью российской авиации и артиллерии. Город разрушен на 70%. Чрезвычайно важная задача – восстановить его в кратчайшие сроки», – отметил Тимошенко.

В городе, по его словам, уже приступили к работе коммунальные службы, которые наводят порядок на дорогах, активно возобновляют сети поставок электроэнергии и вывозят мусор.

На Сумщине, как сообщил Кирилл Тимошенко, начинается восстановление городов Тростянец, Ахтырка и села Боромля, где шли самые ожесточенные бои.

В настоящее время идет разминирование территории.

Возле разрушенного моста в селе Климентово обустраиваются подъезды к понтону.