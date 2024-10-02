На Сумщине из-за российского удара 90 тысяч потребителей остались без света

В Сумской области тысячи потребителей остались без света из-за российского удара.

В результате атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Сумщины десятки тысяч потребителей в регионе остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Так, вечером 1 октября в 21:49 российские войска нанесли удар по энергетическим объектам Сумской области. В результате атаки были обесточены более 86 тысяч точек учета потребителей в Шосткинском районе.

По состоянию на утро 2 октября ситуация остается сложной. Более 82 тысяч потребителей в Шосткинском районе все еще находятся без электроэнергии. В общей сложности по всей Сумской области почти 90 тысяч потребителей временно лишены доступа к электроснабжению в результате российской агрессии.

"Энергетики делают все, чтобы вернуть свет людям!" — уверяют в областной военной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумщины. В результате атаки россиян были обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные общины.

Читайте также: