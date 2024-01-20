На Сумщине мэр города и начальник РВА подрались из-за вазонов для цветов: видео

В городе Ромны Сумской области произошла потасовка с участием городского головы Олега Стогния и начальника РВА Дениса Ващенко.

Как сообщил Ващенко в Facebook, в субботу утром на Аллее Славы погибших героев родители павших военных пытались установить цветочные вазоны. Но на место пришел мэр Ромен Олег Стогний и "бурно начал препятствовать их работе", а также оскорблять и толкать родителей погибших героев. Стогний якобы говорил, что "это его земля, он здесь мэр и он будет решать, что здесь можно делать, а что нельзя".

"Когда устанавливали эту аллею, не было вазонов для цветов у стелл. Поэтому временно взяли вазоны у людей, которые продают цветы. За почти год люди неоднократно обращались к городским властям с просьбой установить эти вазоны, на что был полный игнор. Поэтому люди взяли инициативу в свои руки, они изготовили за свои средства подставки для вазонов, приехали и начали устанавливать эти вазоны, но мэр решил, что он главный и он будет указывать, что кому делать. Я сразу вступился за родителей. Сейчас со стороны мэра в мой адрес написано заявление, что я якобы избил г-на Стогния, нанес ему телесные повреждения. Но на то есть Бог судья... Сейчас работа продолжается, но присутствуют сотрудники полиции, которые все это фиксируют, потому что мэр сделал заявление и на родителей", — рассказал Ващенко.

Мэр г. Ромны Олег Стогний запрещает семьям погибших устанавливать вазоны для цветов на Аллее Славы! Опубликован Денис Ващенко – Начальник Роменской районной военной администрации Суббота, 20 января 2024 г.

Стогний в свою очередь написал в Facebook, что Ващенко избил работницу исполкома и нанес телесные повреждения самому мэру.

По его версии, в 10:00 возле Аллеи Славы начались "неизвестные строительные работы" и массовое скопление людей. Он вышел "поинтересоваться, что именно копают у доски погибших воинов", ведь никто никаких разрешений на проведение земельных работ не получал.

"Как оказалось, политическую акцию возглавлял начальник военной администрации, который, пользуясь служебным положением, сообщил, что им разрешения не нужны и они сами разберутся. В дальнейшем своих действиях, господин Ващенко допустил откровенное нападение на меня лично и работницу исполкома. Вышеуказанное должностное лицо, не сдерживаясь, наносил удары в лицо мне и работнице исполкома, которая официально исполняла свои обязанности и проводила видеосъемку массового мероприятия", – сообщил городской голова.

НАЧАЛЬНИК РОМЕНСКОЙ РАЙОННОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОБИЛ ЖЕНЩИНУ (работницу исполкома) и НАНИС ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ... Опубликовано Олегом Стогнием Суббота, 20 января 2024 г.

Сегодня ВАЩЕНКО превратил диалог в мордобой, ложь, шоу... ❗❗❗ Мне противно об этом писать, что возглавляющий человек... Опубликовано Любовью СолонинкоСуббота, 20 января 2024 г.

Вместе с тем, работница исполкома Любовь Солонинко заявила, что Ващенко ударил ее, когда она исполняла должностные обязанности, в результате чего она получила телесные повреждения и нуждается в медицинской помощи.

Напомним, в Фастове на Киевщине две женщины забрали понравившиеся им вазы из могил военных.

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