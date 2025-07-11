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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Сумщине мужчина изнасиловал ребенка на кладбище

В Сумской области задержан мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, и совершил сексуальное преступление.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Сумской области 36-летний мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, разбойном нападении и грабеже. Злоумышленник приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом идет речь в сообщении Сумской областной прокуратуры.

«Нападающий увидел 14-летнюю девушку, которая шла сама по улице в г. Конотоп. Мужчина догнал ее и силой затащил на кладбище, где несколько раз ударил и изнасиловал ее. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее смартфон», — уточнили в ведомстве.

Известно также, что у мужчины уже были проблемы с законом. В частности, он недавно вернулся из тюрьмы, где отбывал срок за убийство девушки.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина изнасиловал ребенка своих соседей. Злоумышленник заманил девочку к себе домой, а тогда совершил сексуальное насилие.

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