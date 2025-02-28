На Сумщине мужчина распылил газ в лицо работнику ТЦК и ударил его

Утверждается, что мужчина вел себя дерзко, отказался выполнять требования полиции и начал сопротивляться.

Полиция Сумской области проводит проверку по факту нападения в Шостке на правоохранителя и сотрудника ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумщины.

Инцидент произошел, когда совместный наряд полиции и работников ТЦК проводили мероприятия по проверке людей. Во время проверки 23-летнего жителя Шостки тот вел себя дерзко, отказался выполнять требования полиции и начал сопротивляться.

"Правонарушитель применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его. Во время задержания агрессивного правонарушителя телесные повреждения получил и один из полицейских", – говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа и по статье об угрозе или насилии в отношении должностного лица.

Правонарушитель задержан, ему грозит до пяти лет заключения.

В полиции подчеркнули, что применение силы в отношении правоохранителей и должностных лиц – это уголовное преступление, которое будет иметь соответствующие последствия.

Напомним, ранее в Одессе мужчина распылил слезоточивый газ в лицо работника ТЦК и сделал несколько выстрелов в его сторону.