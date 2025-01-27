На Сумщине мужчина собственноручно зарезал своего отчима

Бытовая ссора между мужчинами закончилась ужасным убийством.
В селе Воронеж на Сумщине произошло жуткое убийство — мужчина зарезал своего отчима во время ссоры.
О деталях сообщили в полиции Сумской области.
"32-летний мужчина вместе со своим 51-летним отчимом употребляли алкоголь дома. Обычная ссора внезапно переросла в серьезный конфликт. Потеряв контроль от опьянения, пасынок схватил нож и несколько раз ударил мужчину в область груди и головы. От полученных ран он умер на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленника и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной.
А на Полтавщине мужчина зарезал сожительницу, женщина умерла на глазах у своего сына.
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