На Сумщине мужчина собственноручно зарезал своего отчима

В селе Воронеж на Сумщине произошло жуткое убийство — мужчина зарезал своего отчима во время ссоры.

О деталях сообщили в полиции Сумской области.

"32-летний мужчина вместе со своим 51-летним отчимом употребляли алкоголь дома. Обычная ссора внезапно переросла в серьезный конфликт. Потеряв контроль от опьянения, пасынок схватил нож и несколько раз ударил мужчину в область груди и головы. От полученных ран он умер на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной.

А на Полтавщине мужчина зарезал сожительницу, женщина умерла на глазах у своего сына.

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