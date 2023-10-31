На Сумщине наказали мужчину из-за фото на сайте знакомств

В Сумской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который на сайте знакомств опубликовал свое интимное фото.

Об этом говорится в приговоре Кролевецкого районного суда Сумской области.

По данным суда, мужчина в начале марта "изготовил порнографический материал" – он сфотографировал свой половой орган. В середине марта 2023 года он зарегистрировался на одном из сайтов знакомств. Там он отправил неизвестному лицу фото своего полового органа.

Правоохранители инкриминировали мужчине ч.1 ст.301 УК Украины. 24 октября 2023 подозреваемый согласился заключить соглашение со следствием.

На суде он вину признал и раскаялся. Судья утвердил соглашение между прокурором Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры и подозреваемым. Мужчину осудили на один год испытательного срока.

Напомним, во Львове к 60 часам общественных работ осудили женщину, которая гонялась за мужчиной и предлагала ему заняться с ней сексом.

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