На Сумщине нашли мертвым мужчину: задержан вероятный убийца

Убийцы грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

В Сумской области в собственном доме обнаружили мертвым мужчину.

Об этом пишет полиция Сумской области.

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Событие произошло в Середино-Буде. Как выяснили правоохранители, накануне 62-летний погибший употреблял алкогольные напитки вместе со своим товарищем, временно проживавшим в его доме.

"На почве внезапно возникших неприязненных отношений гость нанес несколько ударов палкой по голове пострадавшего. От полученных травм хозяин дома умер. На следующий день его обнаружили соседи, которые и позвонили по телефону в полицию", — отметили в ведомстве.

Квартира, где было совершено убийство

Впоследствии правоохранители разыскали и задержали нападающего.

Вещественные доказательства

"Мужчине, лишившему жизни товарища, полицейские уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет за решеткой", — отметили в ведомстве.

Ранее в селе Редковцы 33-летний мужчина получил ножевые ранения от своего 53-летнего отчима. Конфликт между ними возник во время совместного распития спиртных напитков дома.

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