На Сумщине объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей: из каких населенных пунктов

В Сумской области объявили принудительную эвакуацию из отдельных населенных пунктов Сумского района. Это касается Белопольского и Ворожбянского городских территориальных общин, Краснопольской и Хотинской поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района.

Об этом сообщает Сумской районный совет.

Речь идет о:

Белопольское территориальное общество – населенные пункты: Рыжевка, Атинское, Будки, Голышевское, Стукаловка, Искрысковщина, Бессалевка, Нескучное, Рогизное, Соляники, Старые Вырки, Обода, Дегтярное, Павловка, Мелячиха, Волфине, Катеринов, Соханы, Новые Верки, Мирлоги, Гуриновка, Бубликово, Васильевщина, Гирине, Кандыбино, Мороча, Олексенко, Степановка.

город Ворожба

Краснопольское территориальное общество – населенные пункты Новодмитровка, Рясное, Петрушевка, Турья, Марьино, Проходы, Миропольское, Покровка, Степок, Поповка, Грабовское, Высокое, Мезеновка, Майское, Славгород, Порозок, Верхняя Пожня, Новоолександровка, Угроиды, Наумовка, Михайловка, Михайловское.

Юнаковскую территориальную громаду – населенные пункты Локня, Басовка, Юнаковка, Садки, Могрица, Варачино, Яблоновка, Корчаковка, Малая Корчаковка.

Миропольское территориальное общество – населенные пункты: Мирополье, Запсилье, Большая Рыбица, Грунивка, Большой Прикол, Малая Рыбица.

Хотинскую территориальную общину – населенные пункты Кондратовка, Константиновка, Степное, Первое Мая, Алексеевка, Владимировка, Андреевка, Новониколаевка, Беловоды, Водологи, Журавка, Веселовка, Хотинь, Писаревка.

Николаевское сельское территориальное общество – населенные пункты: Яструбино, Графское, Бондарившина, Диброва.

Ранее говорилось, что из города Глухов на Сумщине уже эвакуирована почти треть населения. В частности, речь идет о почти 70% детей.

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