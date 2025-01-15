На Сумщине одна семья уже второй раз потеряла жилье из-за обстрела РФ: детали трагедии

Семья потеряла жилье в приграничном с РФ селе, поэтому эвакуировалась вглубь Сумщины. Однако и второй дом им уничтожил вражеский дрон.

На Сумщине одна и так же семья потеряла уже второе жилье в результате вражеских обстрелов.

Об этом передает "Граница. Медиа".

Семья Колотилиных ранее жила в приграничном селе Бунякино Новослободской громады Конотопского района. Россияне разрушили их дом. Поэтому семья переселилась в село Князевка, расположенное чуть подальше от границы с РФ.

Вечером 13 января в селе Князевка в результате попадания российского беспилотника сгорел дом, в котором поселилась семья переселенцев Колотилиных. На момент попадания вместе с супругами там был 12-летний ребенок и 85-летняя бабушка. К счастью, никто не пострадал.

Из охваченного огнем дома им помогли выбраться соседи. Они и приютили пострадавшую семью. Односельчане также помогли с одеждой, ведь все, что людям удалось вывезти из дома, сгорело дотла на новом месте.

Ранее мы писали, что РФ стирает приграничье Сумщины с лица земли. Сообщалось, сколько деревень обезлюдели и что там происходит.

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