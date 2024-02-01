На Сумщине "ограниченно годный" офицер отказался от мобилизации из-за больного позвоночника: его наказали

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили "ограниченно годного" уклонившегося от мобилизации старшего лейтенанта. На суде он объяснил, что поступил так из-за проблем со здоровьем.

Об этом говорится в приговоре Лебединского районного суда Сумской области.

По данным суда, подозреваемый состоит на воинском учете офицеров. В ноябре 2022 года ВВК признала его ограниченно годным к службе в армии. Ему в военкомате пытались вручить боевую повестку на отправку на службу, однако мужчина категорически отказался ее получать.

На суде мужчина вину не признал. Он пояснил, что ему позвонили из военкомата и сказали прийти к ним. Когда он пришел в ТЦК, ему пытались вручить повестку, однако житель Сумщины отказался от нее. Мужчина отметил, что у него есть существенные проблемы с позвоночником, о чем сообщил работникам ТЦК. Офицер запаса добавил, что после этого он прошел МРТ.

На суде врач-травматолог сообщил, что подсудимый в августе прошел исследование на МРТ. У мужчины диагностировали "остеохондроз грудо-поясничного отдела позвоночника, болевой синдром, протрузии дисков т3, т4, т7, т8, спондилоартроз, протрузии дисков л3, л4, л5, с1, умеренное нарушение функций позвоночника".

Медик, которая была в составе ВВК, отметила, что из-за диагноза "остеохондроз грудо-поясничного отдела позвоночника с умеренным нарушением функции" мужчину признали ограниченно годным к службе во время действия военного положения. Решение ВВК подсудимый не обжаловал.

Суд проанализировал материалы дела и признал старшего лейтенанта виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Ровенской области мужчина в ТЦК категорически отказался брать повестку и избежал мобилизации.

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