На Сумщине оккупанты намеренно сбили троих людей, которые шли по обочине: прокуратура начала расследование

На Сумщине оккупанты намеренно сбили троих людей, которые шли по обочине: прокуратура начала расследование

В результате пострадала семья – мать и 15-летний сын получили тяжелые травмы, а 33-летний отец скончался в больнице.

В Сумской области оккупант из колонны российской техники намеренно наехал на троих пешеходов, шедших по обочине. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Так, вчера, 27 марта 2022 около 17:15 на автодороге за пределами населенного пункта с.Чумаково Конотопского района Сумской области двигалась колонна военной техники РФ. Один из водителей из колонны умышленно сбил шедших в попутном направлении пешеходов. В результате пострадала семья – мать и 15-летний сын получили тяжелые травмы, а 33-летний отец скончался в больнице.

Проведение досудебного расследования по уголовному производству поручено Конотопскому районному отделению полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Если вы стали свидетелем военного преступления, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua.

Напомним, что кафиры обстреляли на дороге автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и 3-летний ребенок. Все они погибли.