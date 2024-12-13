На Сумщине отец с дядей насиловали несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью: как их наказали

Один из мужчин пытался изнасиловать еще одну свою дочь и 14-летнюю племянницу.

В Сумской области отец с дядей годами насиловали несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью.

Об этом пишет Сумская областная прокуратура.

По словам правоохранителей, с 2016 года мужчина систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью 2005 года. Его не остановили ее беспомощное состояние, наличие психического расстройства и недостатки умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой еще и ее родной дядя, проживавший вместе с ними.

О преступлении правоохранителям стало известно 4 марта 2021 года. Тогда в полицию обратилась местная жительница. На теле своей родственницы она увидела повреждение, а когда начала расспрашивать о причинах их возникновения, услышала ужасное. В ходе следствия факты сексуального насилия и изнасилования подтвердились.

Более того, отец девочки отвечал в суде еще и за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу. Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными.

44-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности своих дочерей и племянницы. Он получил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

47-летний родной брат злоумышленника, который насиловал старшую девочку, признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Полтаве перед судом предстанет 57-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании и умышленном убийстве 12-летней девочки.

Читайте материалы по теме:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.