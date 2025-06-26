Окопы.

Аналитики DeepState сообщили, что в Сумской области сложилась критическая ситуация с обустройством фортификационных сооружений, ведь многие укрепления не были возведены вовремя. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в разговоре с 24 каналом .

Коваленко объяснил, что некоторые считают, что якобы фортификации должны быть возведены прямо по линии границы. Впрочем, на практике это не всегда возможно. Там ведь постоянно работает артиллерия и дроны россиян. Часто оборонительные линии строятся на основе рельефа, но в идеале они должны соответствовать военным нормам и правилам.

"Иногда украинец хочет видеть инженерные сооружения в низине, но здесь нужно разбирать каждый кейс - подробно и на примерах", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Впрочем, на определенных участках фронта – как на глубине три-пять километров в сторону врага, так и с украинской стороны – нельзя обустраивать фортификации из-за постоянного огневого контроля. Поэтому использование инженерной техники и участие личного состава в строительстве сооружений становится чрезвычайно опасным: людей просто уничтожают дронами.

У русских подобные проблемы. В частности, во время начала Курской операции россияне тоже сталкивались с подобными вопросами. В частности, их "военкоры" пытались выяснить, почему укрепления роют не по линии границы, а дальше в тылу.

Коваленко подчеркнул: объяснить эти вещи могут только военные инженеры. Если им дать слово, они смогут предоставить специалисту аргументированные объяснения с конкретными примерами по ситуации с фортификациями на Сумщине.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что Украина "подарила" России "зубы дракона" в Сумской области. По их данным, возле Юнаковки Сумской области уже более месяца лежат неустановленные инженерные сооружения, которые должны защищать позиции украинских бойцов. Все, что осталось на этих участках, — это некачественные окопы, легко уничтожающие вражеские дроны.

Что касается обороны в приграничной области, то ее нет. На спутниковом снимке за 25 апреля фортификации на отрезке Журавка-Новенькех Басовка полностью нет, пишут в DeepState. Именно поэтому, по их мнению, россияне давят здесь сильнее всего.

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что возведение фортификационных сооружений непосредственно на границе с РФ или вблизи линии фронта чрезвычайно опасно и потенциально смертельно.