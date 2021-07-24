На Сумщине пенсионер расчленил убитого товарища и закопал в разных местах: фото

На Сумщине пенсионер расчленил убитого товарища и закопал в разных местах: фото

67-летний мужчина пытался скрыть следы своего преступления.

В селе Славгород Сумской области пенсионер жесткого убил своего товарища, расчленил его тело и закопал в трех разных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Заявление об исчезновении 64-летнего крестьянина поступила в полицию утром в пятницу, 23 июля. Домой он не приходил почти 10 дней.

Занимаясь поисками мужчины, полицейские установили, что последний раз его видели в компании 67-летнего односельчанина. Как оказалось, во время совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого старший из товарищей схватился за нож.

Нанеся смертельный удар своему товарищу, пенсионер попытался скрыть следы преступления. Он расчленил тело убитого и закопал его на окраине села в трех разных местах. Задержанный показал правоохранителям места, где спрятал останки тела своего товарища.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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