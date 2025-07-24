ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

На Сумщине подорвались 14-ти и 19-летний юноши: детали трагедии

Сегодня на Сумщине произошли три трагических события — погиб ребенок, 19-летний юноша, а также 30-летний спасатель.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Граната. Фото иллюстративное

Граната / Фото иллюстративное / © Википедия

На Сумщине 19-летний юноша погиб от взрыва гранаты, а 18-летняя девушка, которая стояла рядом, была ранена.

Об этом передает пресс-служба городского совета Тростянца, что в Ахтырском районе Сумской области.

Трагический инцидент произошел в селе Каменка Тростянецкой городской ТГ. В своем дворе 19-летний житель села взял в руки гранату, которая взорвалась. Парень погиб на месте, травмы получила 18-летняя девушка. Где он взял гранату, не уточняется.

Похожая трагедия произошла в Сумском районе.

«В селе Глыбное трагически погиб Нездоймышев Александр Александрович, 2011 года рождения. По предварительной информации ребенок случайно нашел взрывоопасный предмет. Из-за неосторожного обращения с боеприпасом произошла трагедия, которая унесла жизнь четырнадцатилетнего мальчика», — сообщает Краснопольская территориальная громада.

Погибшему Саше было 14 лет

Погибшему Саше было 14 лет

А в Шосткинском районе Сумщины во время гуманитарного разминирования погиб 30-летний сержант ГСЧС. Спасатель работал над обезвреживанием вражеского дрона, сообщили в ОВА.

У погибшего остались жена и маленький сын.

Напомним, что на Житомирщине во время семейного отдыха погибла 31-летняя женщина, которая взяла в руки гранату.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie