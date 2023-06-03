На Сумщине подростки издевались над 11-летним мальчиком – били и снимали на телефон

В Сумской области, в селе Кудановка, полицейские расследуют издевательство подростков с 11-летнего мальчика, которые снимали свои действия на телефон. В полицию с заявлением обратилась мать малолетнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Сверстники унижали, толкали и наносили удары 11-летнему парню, а свои действия снимали на мобильный телефон.

Предварительно установлено, что событие произошло 2 июня в период времени с 11:00 до 13:30 – несовершеннолетние от 13 до 14 лет пригласили своего знакомого на территорию фермы в селе Кудановка. Там они пытались проучить малолетнего за его дерзкое поведение и якобы обиды в их сторону.

"Обидчики начали по очереди наносить пощечины и пинки 11-летнему парню. Обижая его нецензурной бранью и толкая они требовали от него извинений и все это снимали на мобильный телефон", — рассказали полицейские.

В настоящее время личности всех правонарушителей установлены, их доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей. На место были вызваны инспекторы ювенальной превенции и психологи.

По данному факту в полиции уже открылось уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины "Побои и пытки". Следствие продолжается.

Напомним, в Харьковской области молодой человек украл у своей любимой 1 млн грн.

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