На Сумщине погибла 20-летняя Даша, прикрыв собой маленькую сестру

Даша и Евгения. Фото: "Их убила Россия"

Реклама

В субботу, 28 марта, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому сектору села Очкино Зноб-Новгородской общины на Сумщине. В результате прямого попадания в частный дом погибла местная жительница, еще три человека получили ранения.

По данным мониторингового паблика «Их убила Россия», погибшей является 20-летняя Даша Сергиенко. Во время взрыва девушка закрыла собой младшую сестру — шестилетнюю Евгению.

6-летняя Евгения Сергиенко госпитализирована в тяжелом состоянии. Также ранения различной степени тяжести получили оба родителя девушек.

Реклама

Частный жилой дом семьи получил критические повреждения.

Сейчас врачи борются за жизнь ребенка. Очкино расположено в приграничной полосе, которая ежедневно находится под обстрелами российской артиллерии и минометов.

Напомним, 16-летний Максим, который ранее спас маму во время ракетного удара, снова пострадал от атаки РФ — на этот раз во время удара беспилотника по Сумах 18 марта. Подросток получил тяжелые ранения и сейчас проходит лечение в столичной больнице «Охматдет».