На Сумщине покончил с собой директор областного центра занятости: детали трагедии

Леонид Чепульский / © Суспільне

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Вечером 22 апреля на Сумщине покончил с собой директор Сумского областного центра занятости Леонид Чепульский. Мужчина, которому был 51 год, застрелился из автомата на собственной даче.

Об этом сообщает «Общественное. Сумы».

Полиция открыла уголовное производство с отметкой «самоубийство».

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«В настоящее время в рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование, почему человек так поступил», — сообщили «Общественному» в ГУНП в Сумской области.

Леонид Чепульский родился в Харькове.

3 7 сентября 2023 возглавил Сумской областной центр занятости, об этом говорится на сайте организации. До 2024 Леонид Чепульский был в составе исполнительного комитета Сумского городского совета.

Напомним, 19 апреля, на Буковине нашли тело курсанта с признаками огнестрельного ранения, обучавшегося в академии Госпогранслужбы. Он выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.