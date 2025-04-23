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На Сумщине покончил с собой директор областного центра занятости: детали трагедии
Причины, по которым Чепульский решил уйти из жизни, пока неизвестны.
Вечером 22 апреля на Сумщине покончил с собой директор Сумского областного центра занятости Леонид Чепульский. Мужчина, которому был 51 год, застрелился из автомата на собственной даче.
Об этом сообщает «Общественное. Сумы».
Полиция открыла уголовное производство с отметкой «самоубийство».
«В настоящее время в рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование, почему человек так поступил», — сообщили «Общественному» в ГУНП в Сумской области.
Леонид Чепульский родился в Харькове.
3 7 сентября 2023 возглавил Сумской областной центр занятости, об этом говорится на сайте организации. До 2024 Леонид Чепульский был в составе исполнительного комитета Сумского городского совета.
Напомним, 19 апреля, на Буковине нашли тело курсанта с признаками огнестрельного ранения, обучавшегося в академии Госпогранслужбы. Он выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.