На Сумщине повреждены зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора урожая: есть погибший и раненые

31 августа 2024 вечером враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

В результате ракетного удара один человек погиб и четыре человека травмированы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Власти Сумской области призывают жителей приграничья выехать в более безопасные регионы из-за того, что россияне продолжают интенсивно обстреливать область – под эвакуацию подпадают 183 населенных пункта.

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