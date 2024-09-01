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На Сумщине повреждены зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора урожая: есть погибший и раненые

На Сумщине повреждены зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора урожая: есть погибший и раненые

Иллюстративная фотография. В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы. / Фото: Facebook/Андрей Рязанцев

Враг продолжает атаковать Сумщину.

31 августа 2024 вечером враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

В результате ракетного удара один человек погиб и четыре человека травмированы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Власти Сумской области призывают жителей приграничья выехать в более безопасные регионы из-за того, что россияне продолжают интенсивно обстреливать область – под эвакуацию подпадают 183 населенных пункта.

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