На Сумщине предупредили об опасности на дороге: что угрожает водителям

Сумская область / © Новинарня

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На Сумщине водителей призывают избегать поездок по участку автотрассы Белополье — Сумы вблизи села Головашевка.

С таким призывом в воскресенье, 3 августа, обратился председатель Белопольской общины Юрий Зарко, передает «Кордон.Медиа».

По его словам, на этом участке дороги уже было несколько случаев ударов вражескими fpv-дронами, поэтому движение автотранспорта здесь может быть опасным.

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Сейчас в громаде ищут пути объезда этого опасного участка.

Ранее сообщалось о российских ударах по гражданскому транспорту.

В частности, в результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области три человека погибли. Еще до 20 — получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 2 августа армия РФ атаковала Свескую общину Сумщины. Пострадали двое подростков, один из них погиб.

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