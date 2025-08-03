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- Украина
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На Сумщине предупредили об опасности на дороге: что угрожает водителям
На одном из участков автотрассы, соединяющей Сумы и Белополье, зафиксирована активность вражеских дронов.
На Сумщине водителей призывают избегать поездок по участку автотрассы Белополье — Сумы вблизи села Головашевка.
С таким призывом в воскресенье, 3 августа, обратился председатель Белопольской общины Юрий Зарко, передает «Кордон.Медиа».
По его словам, на этом участке дороги уже было несколько случаев ударов вражескими fpv-дронами, поэтому движение автотранспорта здесь может быть опасным.
Сейчас в громаде ищут пути объезда этого опасного участка.
Ранее сообщалось о российских ударах по гражданскому транспорту.
В частности, в результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области три человека погибли. Еще до 20 — получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, 2 августа армия РФ атаковала Свескую общину Сумщины. Пострадали двое подростков, один из них погиб.