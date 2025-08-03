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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Сумщине предупредили об опасности на дороге: что угрожает водителям

На одном из участков автотрассы, соединяющей Сумы и Белополье, зафиксирована активность вражеских дронов.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Сумская область

Сумская область / © Новинарня

На Сумщине водителей призывают избегать поездок по участку автотрассы Белополье — Сумы вблизи села Головашевка.

С таким призывом в воскресенье, 3 августа, обратился председатель Белопольской общины Юрий Зарко, передает «Кордон.Медиа».

По его словам, на этом участке дороги уже было несколько случаев ударов вражескими fpv-дронами, поэтому движение автотранспорта здесь может быть опасным.

Сейчас в громаде ищут пути объезда этого опасного участка.

Ранее сообщалось о российских ударах по гражданскому транспорту.

В частности, в результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области три человека погибли. Еще до 20 — получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 2 августа армия РФ атаковала Свескую общину Сумщины. Пострадали двое подростков, один из них погиб.

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