- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
На Сумщине — пуски авиабомб, БПЛА двигаются в направлении Полтавщины.
В ночь на 27 сентября российская армия атаковала Сумщину управляемыми авиабомбами, а с северного направления зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону Полтавской области.
В ночь на 27 сентября с территории Сумской области зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией. В воздушном пространстве региона зафиксировано движение вражеских беспилотников курсом на Полтавщину.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
По данным мониторинговых каналов, БПЛА находятся в центральной и восточной частях Полтавской области и двигаются юго-западным направлением.
Местные власти и Силы обороны призывают жителей оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .
Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.