ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

На Сумщине — пуски авиабомб, БПЛА двигаются в направлении Полтавщины.

В ночь на 27 сентября российская армия атаковала Сумщину управляемыми авиабомбами, а с северного направления зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону Полтавской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 27 сентября с территории Сумской области зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией. В воздушном пространстве региона зафиксировано движение вражеских беспилотников курсом на Полтавщину.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

По данным мониторинговых каналов, БПЛА находятся в центральной и восточной частях Полтавской области и двигаются юго-западным направлением.

Местные власти и Силы обороны призывают жителей оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .

Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
34
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie