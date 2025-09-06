На Сумщине пьяный мотоциклист столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие: детали ДТП (фото)

Последствия ДТП / © Полиция Сумской области

Реклама

Вечером 5 сентября на автодороге «Сумы-Полтава» вблизи села Хухра Ахтырского района произошло ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса. Водитель мотоцикла, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, в салоне которой были пассажиры.

Об этом сообщили в полиции Сумской области в Facebook.

По информации полиции авария произошла около 20:00. 26-летний водитель мотоцикла «МТ», местный житель, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Mercedes Sprinter», который курсировал по маршруту «Киев-Ахтырка».

Реклама

В результате столкновения водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

ДТП на Сумщине / © Полиция Сумской области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Транспортные средства изъяты и доставлены на штрафплощадку.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Измаил 19-летний водитель автомобиля BMW на высокой скорости сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе. Погибшей оказалась дочь бывшего мэра Килии Павла Бойченко.