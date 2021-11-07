На Сумщине пьяный водитель перевернулся на грузовике: один юноша погиб, еще двое подростков травмированы

На Сумщине пьяный водитель перевернулся на грузовике: один юноша погиб, еще двое подростков травмированы

Травмы получили 14 и 15-летние юноши, а также водитель.

В субботу, 6 ноября, около 21:00 часов, в селе Нижнее Песчаное Сумской области произошло смертельное ДТП. На улице Центральной 29-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-53 на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

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Об этом сегодня, 7 ноября, сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

В результате ДТП погиб 18-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля. Еще двое пассажиров 14 и 15 лет и водитель травмировались.

Предварительно установлено, что водитель находился за рулем под хмельком, детали и причины аварии выясняют правоохранители.

фото/полиции Сумской области

Водитель грузовика задержан. По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения" ККУ.

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