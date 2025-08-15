На Сумщине ранили мужчину во время атаки FPV-дрона

FPV-дрон / © Минобороны Украины

Реклама

В Сумской областной военной администрации сообщили о российских ударах по региону 14 августа. В результате одной из атак пострадал местный житель.

По данным ОВА, в Битицком старостате Сумской общины враг применил управляемые авиабомбы, в результате чего повреждены жилые дома и линия электропередач.

В Миропольской общине во время атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина. В администрации уточнили, что он давно эвакуировался из села, но в этот день приехал навестить свой дом. Когда возвращался, попал под обстрел.

Реклама

Пострадавшего с мелкими осколочными ранениями госпитализировали и обследовали медики.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров призвал жителей области не рисковать жизнью и избегать поездок в приграничные населенные пункты.

«Призываю жителей Сумщины воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые враг постоянно обстреливает и из которых уже давно идет эвакуация. Враг цинично продолжает атаковать гражданских, их дома и транспорт», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 15 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Реклама

Мы ранее информировали, что во время официального визита в Днепр глава МИД Чехии Ян Липавский трижды вынужден был прятаться в бомбоубежище из-за сирены воздушной тревоги.