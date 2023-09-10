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На Сумщине раздалось 205 взрывов: враг никак не успокоится

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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На Сумщине раздалось 205 взрывов: враг никак не успокоится

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на пограничном состоянии на 21.00 9 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 205 взрывов.

Обстрелы потерпели Хотинская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Белопольская, Юнаковская общины.

  • Хотинская община: враг бил из минометов (33 взрыва) и ствольной артиллерии (4 взрыва).
  • Великописаревская община: с территории РФ совершен минометный обстрел (89 взрывов) и обстрел из АГС (25 взрывов).
  • Краснопольское общество: 30 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артобстрел (10 взрывов).
  • Середино-будская община: с территории РФ совершен артобстрел, 1 взрыв.
  • Эсманское общество: зафиксировано 5 взрывов из миномета.
  • Юношеское общество: враг ударил из минометов (1 взрыв).
  • община: с территории РФ произведен минометный обстрел (5 взрывов).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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Дата публикации
Просмотры
16
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