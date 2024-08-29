На Сумщине раздалось 220 взрывов, есть раненые гражданские

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21:00 28 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 220 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Николаевская, Великописаревская, Белопольская, Березовская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады.

Краснопольская громада: россияне обстреляли общину из артиллерии (25 взрывов), вели минометный обстрел (11 взрывов), совершили сброс с БПЛА взрывного устройства (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (4 взрыва), избивал из миномета (9 взрывов), совершил танковый обстрел (10 взрывов), атаковал FPV-дронами (11 взрывов).

Николаевская громада: в результате ракетного удара (3 взрыва) ранения получили четверо гражданских людей.

Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (6 взрывов).

Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (13 взрывов), также россияне били из миномета (4 взрыва), артиллерии (12 взрывов), ударили FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (35 взрывов), минометный обстрел (11 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (6 взрывов), произошел сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).

Глуховская громада: совершен обстрел из ствольной артиллерии (36 взрывов).

Юношеская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).

Хотинская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).

Новослободская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Середино-будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).

Дружбовская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва).

Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

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Напомним, 27 августа Россия устроила вторую массовую атаку по Украине. В этот раз под обстрел попали Киев и Киевская область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкая область. В результате атак были зафиксированы многочисленные разрушения и ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!

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