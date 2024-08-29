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На Сумщине раздалось 220 взрывов, есть раненые гражданские

На Сумщине раздалось 220 взрывов, есть раненые гражданские

Обстрел Сумской области

Враг продолжает атаковать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21:00 28 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 220 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Николаевская, Великописаревская, Белопольская, Березовская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады.

  • Краснопольская громада: россияне обстреляли общину из артиллерии (25 взрывов), вели минометный обстрел (11 взрывов), совершили сброс с БПЛА взрывного устройства (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (4 взрыва), избивал из миномета (9 взрывов), совершил танковый обстрел (10 взрывов), атаковал FPV-дронами (11 взрывов).
  • Николаевская громада: в результате ракетного удара (3 взрыва) ранения получили четверо гражданских людей.
  • Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (6 взрывов).
  • Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (13 взрывов), также россияне били из миномета (4 взрыва), артиллерии (12 взрывов), ударили FPV-дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (35 взрывов), минометный обстрел (11 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (6 взрывов), произошел сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).
  • Глуховская громада: совершен обстрел из ствольной артиллерии (36 взрывов).
  • Юношеская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).
  • Новослободская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
  • Середино-будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).
  • Дружбовская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва).
  • Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, 27 августа Россия устроила вторую массовую атаку по Украине. В этот раз под обстрел попали Киев и Киевская область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкая область. В результате атак были зафиксированы многочисленные разрушения и ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!

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