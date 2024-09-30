На Сумщине раздалось более 200 взрывов: есть раненые гражданские

Враг продолжает атаковать Сумщину.
Стала известна ситуация на пограничии Сумськой области на 21.00 29 сентября 2024 года.
Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.
В течение дня россияне совершили 105 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 223 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Свеская, Ямпольская, Середино-Будская громады.
- Светская громада: совершены обстрелы с использованием FPV дронов (9 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва).
- Белопольская громада: враг бил из РСЗО (28 взрывов), артиллерии (10 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV дронами (5 взрывов).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов), FPV дронами (9 взрывов), сбросили с БпЛА взрывные устройства (4 взрыва).
- Эсманьская громада: осуществлены пуски КАБ (12 взрывов), обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва), обстрелы из минометов (2 взрыва). В результате атаки КАБ ранения получили 5 гражданских лиц.
- Шалыгинская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (18 взрывов), минометов (3 взрыва), FPV дроном (1 взрыв), сбросил с БпЛА взрывные устройства (4 взрыва).
- Дружбовская громада: россияне ударили из артиллерии (25 взрывов), FPV дронами (6 взрывов). В результате обстрелов получили ранения 2 гражданских лица.
- Новослободская громада: нанесена атака КАБ (3 взрыва).
- Середино-будская громада: зафиксирован обстрел с использованием FPV дронов (11 взрывов), минометные обстрелы (6 взрывов), пуск КАБ (3 взрыва).
- Ямпольская громада: произведен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), в результате получило ранение одно гражданское лицо.
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксирован пуск КАБ (5 взрывов), в результате чего получили ранения 2 гражданских лица.
- Хотинская громада: произведен пуск КАБ (1 взрыв).
- Юношеская громада: нанесена атака КАБ (1 взрыв).
Напомним, за последние сутки враг вел 62 обстрела приграничных районов и населенных пунктов Сумской области.
Читайте также:
- "Ощутимо ответим": Зеленский отреагировал на удар по пансионату в Сумах
- В Сумской области росармия ударила по колонне зерновозов, есть жертвы
- Успели эвакуировать детей: в Сумской области погибли супруги из-за атаки вражеского дрона