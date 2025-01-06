На Сумщине ревнивец зарезал свою жену, а затем покончил с собой (фото)

В Сумской области произошло двойное убийство из-за ревности.

Об этом сообщили в полиции региона.

Как установили сотрудники полиции, трагедия произошла при совместном употреблении алкогольных напитков.

"Во время застолья между супругами возникла ссора, причина которой – ревность. Во время конфликта 22-летний мужчина схватил нож и нанес смертельные удары своей 18-летней жене. После совершенного нападающий лишил себя жизни", — уточнили в ведомстве.

По этому факту начаты уголовные производства по ч. 1 ст.115 УК Украины. Для установления всех обстоятельств инцидента назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Киеве застолье закончилось трагедией – один из мужчин скончался после полученных травм.

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