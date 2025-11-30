На Сумщине родители до смерти уморили голодом ребенка

Младенец умер / © pixabay.com

В Сумской области родители двухмесячного младенца предстанут перед судом за его смерть, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в ГУНП в области.

В ходе следствия установлено, что «новорожденный мальчик, появившийся на свет 21 апреля 2024 года, не получал от родителей должного ухода и полноценного питания».

«Из-за этого у ребенка наблюдалось резкое снижение веса, задержка развития и другие признаки истощения. Более того, когда мальчик заболел, родители вовремя не обратились за медицинской помощью, 15 июля 2024 года ребенок умер от вирусной инфекции неустановленной этиологии», — сообщили в полиции.

Следствие по делу завершено, обвинительный акт направлен в суд. За совершенное супругами грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии с санкцией ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

