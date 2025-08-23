На Сумщине родители уморили двухмесячного сына голодом: он похудел и умер

Ребенок умер от голода / © pixabay.com

В Сумской области 35-летнему мужчине и его 31-летней жене сообщили о подозрении. У пары родился здоровый ребенок, но упущение привело к смерти новорожденного.

Об этом сообщила Сумская прокуратура.

«У супругов 21 апреля 2024 года родился здоровый мальчик. Однако впоследствии ни мать, ни отец не создали надлежащих условий по уходу за ребенком, в частности, не обеспечили его полноценным питанием», — говорится в сообщении ведомства.

Это привело к физической незрелости органов и тканей, значительному снижению антропометрических показателей, задержке развития и уменьшению веса.

«Родители вовремя не обратились за медицинской помощью, 15 июля 2024 года мальчик скончался от вирусной инфекции неустановленной этиологии. Согласно выводам экспертов, между невыполнением матерью и отцом обязанностей и наступлением смерти ребенка есть причинно-следственная связь», — добавили прокуроры.

