На Сумщине родители уморили двухмесячного сына голодом: он похудел и умер
Ребенок родился абсолютно здоровым, но он не получил должного ухода, что привело к смерти.
В Сумской области 35-летнему мужчине и его 31-летней жене сообщили о подозрении. У пары родился здоровый ребенок, но упущение привело к смерти новорожденного.
Об этом сообщила Сумская прокуратура.
«У супругов 21 апреля 2024 года родился здоровый мальчик. Однако впоследствии ни мать, ни отец не создали надлежащих условий по уходу за ребенком, в частности, не обеспечили его полноценным питанием», — говорится в сообщении ведомства.
Это привело к физической незрелости органов и тканей, значительному снижению антропометрических показателей, задержке развития и уменьшению веса.
«Родители вовремя не обратились за медицинской помощью, 15 июля 2024 года мальчик скончался от вирусной инфекции неустановленной этиологии. Согласно выводам экспертов, между невыполнением матерью и отцом обязанностей и наступлением смерти ребенка есть причинно-следственная связь», — добавили прокуроры.
Напомним, в Хмельницкой области младенец попал в реанимацию с критическим весом. Мать ребенка может получить до 5 лет тюрьмы.