На Сумщине россияне атаковали гражданское авто: ранен ребенок
Враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской общине. Предварительно ранены два человека, среди них — несовершеннолетний ребенок.
В Середино-Будской громаде Сумской области под вражеский удар попал гражданский автомобиль, ранения получили взрослый и ребенок.
Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
«Враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской общине. Предварительно ранены два человека, среди них — несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении.
Григоров отметил, что в настоящее время пострадавших транспортируют в больницу. Информация уточняется.
Напомним, российский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской общины Сумской области. Из-за попадания дрона в дом пострадала семья. Четырехлетняя девочка получила серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.