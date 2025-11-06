ТСН в социальных сетях

Украина
80
1 мин

На Сумщине россияне атаковали гражданское авто: ранен ребенок

Враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской общине. Предварительно ранены два человека, среди них — несовершеннолетний ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Скорая помощь

Скорая помощь / © ТСН

В Середино-Будской громаде Сумской области под вражеский удар попал гражданский автомобиль, ранения получили взрослый и ребенок.

Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«Враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской общине. Предварительно ранены два человека, среди них — несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении.

Григоров отметил, что в настоящее время пострадавших транспортируют в больницу. Информация уточняется.

Напомним, российский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской общины Сумской области. Из-за попадания дрона в дом пострадала семья. Четырехлетняя девочка получила серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.

