Украина
453
На Сумщине россияне сбросили авиабомбу на магазин с людьми: есть жертвы

Жертвами атаки УАБом по Сумской области стали два человека, еще двое — пострадали.

Ирина Лабьяк
Разрушенный магазин в Великописаревской громаде, на который россияне сбросили УАБ

Дополнено новыми материалами

Российские войска совершили очередной циничный удар по Сумской области 11 декабря, сбросив управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской громаде. Из-за вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской громаде в тот момент, когда внутри находились люди.

Из-за вражеской атаки погибли два человека: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов. Еще одна присутствующая в магазине продавщица чудом выжила.

Еще два человека пострадали. Одну женщину с ранениями доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.

«Враг сознательно бьет по тому, что должно было бы быть безопасным для жизни», — добавил Григоров.

К слову, в ночь на 11 декабря российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. Зафиксированы повреждения объекта энергетики, двух частных домов и админздания.

453
