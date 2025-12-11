- Дата публикации
На Сумщине россияне сбросили авиабомбу на магазин с людьми: есть жертвы
Жертвами атаки УАБом по Сумской области стали два человека, еще двое — пострадали.
Российские войска совершили очередной циничный удар по Сумской области 11 декабря, сбросив управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской громаде. Из-за вражеской атаки погибли два человека.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской громаде в тот момент, когда внутри находились люди.
Из-за вражеской атаки погибли два человека: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов. Еще одна присутствующая в магазине продавщица чудом выжила.
Еще два человека пострадали. Одну женщину с ранениями доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.
«Враг сознательно бьет по тому, что должно было бы быть безопасным для жизни», — добавил Григоров.
К слову, в ночь на 11 декабря российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. Зафиксированы повреждения объекта энергетики, двух частных домов и админздания.