На Сумщине россияне ударили по спасателям — детали
БпЛА попал в пожарно-спасательное подразделение. Обошлось без жертв и пострадавших.
В Сумской области россияне беспилотником атаковали подразделение ГСЧС.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Вражеский БпЛА попал в пожарно-спасательное подразделение. Частично повреждено здание. В момент удара личный состав находился в укрытии», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в Донецкой области российская армия атаковала FPV-дроном спасателей, когда они ехали по вызову о пожаре. Четверо чрезвычайников получили ранения.
Накануне в Херсоне российский дрон попал в маршрутный автобус. Ранение получил водитель.