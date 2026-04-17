На Сумщине россияне ударили по спасателям — детали

БпЛА попал в пожарно-спасательное подразделение. Обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия атаки

В Сумской области россияне беспилотником атаковали подразделение ГСЧС.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Вражеский БпЛА попал в пожарно-спасательное подразделение. Частично повреждено здание. В момент удара личный состав находился в укрытии», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Донецкой области российская армия атаковала FPV-дроном спасателей, когда они ехали по вызову о пожаре. Четверо чрезвычайников получили ранения.

Накануне в Херсоне российский дрон попал в маршрутный автобус. Ранение получил водитель.

